Pria di Lenteng Sumenep Tewas Dibacok, Pelaku Masih Diburu Polisi

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Pria berinisial M ditemukan tewas di Jalan kampung Dusun Gunung Malang I, Desa Lenteng Barat, Kabupaten Sumenep, Kamis (29/1).

M ditemukan meninggal dunia dengan luka bacok. Dia diduga dibunuh oleh pria berinsial L.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto mengatakan kejadian itu bermula saat korban mengangkut hasil panen jagung dari sawah menuju rumah warga.

Setelah itu, korban kembali hendak menuju sawah. Namun, saat melintas di jalan kampung, korban berpapasan dengan seorang pria berinisial L yang diduga sebagai pelaku.

“Diduga tanpa banyak bicara, terduga pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis sabit,” kata Anang.

Korban yang mengalami luka bacok di sejumlah bagian tubuh berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah selatan. Namun, terjatuh dan terduduk di teras rumah warga dalam kondisi luka parah.

“Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian,” ujarnya.

Sementara itu, terduga pelaku langsung melarikan diri usai kejadian. Hingga kini, keberadaannya masih dalam pencarian aparat kepolisian.