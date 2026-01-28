JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal KPK Analisis Barang Bukti Elektronik Tuk Dalami Aliran Dana Korupsi Wali Kota Madiun

KPK Analisis Barang Bukti Elektronik Tuk Dalami Aliran Dana Korupsi Wali Kota Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 – 22:05 WIB
KPK Analisis Barang Bukti Elektronik Tuk Dalami Aliran Dana Korupsi Wali Kota Madiun - JPNN.com Jatim
Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Maidi (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK menetapkan Wali Kota Madiun tersebut sebagai tersangka dengan barang bukti berupa uang senilai Rp550 juta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa)

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisis sejumlah barang bukti elektronik yang disita saat menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Madiun, Selasa (27/1).

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pemerasan dengan modus fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain barang bukti elektronik, penyidik juga menyita sejumlah surat dan dokumen penting yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga:

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan atas surat dan dokumen antara lain yang terkait dengan pengadaan, pekerjaan fisik, serta CSR,” kata Budi, Rabu (28/1).

Menurut Budi, seluruh barang bukti yang disita tersebut selanjutnya akan diekstraksi dan dianalisis guna mendalami aliran dana serta peran para pihak dalam perkara tersebut.

“Penyidik akan mengekstrak dan menganalisis sejumlah barang bukti yang disita tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana CSR di Kota Madiun.

Sehari berselang, 20 Januari 2026, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun nonaktif Thariq Megah (TM).

KPK menganalisis barang bukti elektronik hasil penggeledahan Kantor DPRKP Kota Madiun terkait kasus korupsi Maidi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KPK OTT KPK korupsi madiun Maidi Wali Kota Madiun penggeledahan KPK Pemkot Madiun barang bukti elektronik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU