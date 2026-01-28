Dendam Lama, Pria di Situbondo Bacok Kepala Sekolah

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:37 WIB
Ilustrasi pembacokan. Ilustrasi Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang Kepala SDN 2 Bungatan warga Desa Selowogo berinisial SA (58) dibacok pria berinisial SDH (57) asal Desa Bungatan, Kabupaten Situbondo pada Selasa (27/1) sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan peristiwa itu terjadi ketika korban sedang mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya. Tiba-tiba pelaku menghadangnya di tengah perjalanan.

Aksi nekat tersebut dilakukan SDH dilatarbelakangi dendam pribadi yang telah lama dipendam pelaku terhadap korban. Cekcok mulut pun terjadi hingga akhirnya pelaku mengeluarkan senjata tajam.

"Pelaku diduga punya dendam lama terhadap korban, saat perselisihan memuncak di lokasi, pelaku mengayunkan sebilah celurit ke arah wajah dan kepala korban," kata Agung, Rabu (28/1).

Saat ini, SDH telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Situbondo. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti sebilah celurit yang digunakan pelaku.

"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melengkapi administrasi penyidikan agar kasus ini segera tuntas," ujarnya.

Sementara itu, korban masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo akibat luka serius di bagian kepala dan wajah.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan terus melengkapi administrasi penyidikan agar perkara ini segera dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Sumber Antara
