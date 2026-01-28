Istri Napi Narkoba Selundupkan 240 Pil Koplo Dibungkus Kondom ke Lapas Lumajang

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Lumajang digagalkan petugas.

Seorang perawat perempuan berinisial EA (30) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditangkap saat hendak menyelundupkan 240 butir pil koplo logo Y.

Pengungkapan kasus tersebut terjadi saat jam kunjungan lapas berlangsung. Petugas wanita Lapas Lumajang mencurigai adanya benda mencolok di area tubuh pengunjung perempuan tersebut.

"Petugas wanita lapas yang melakukan pemeriksaan sudah merasa curiga karena terdapat sesuatu yang menonjol di area privasi pengunjung wanita tersebut," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas II B Lumajang Pramita Ananta, Rabu (28/1).

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan dua paket pil koplo logo Y yang dibungkus menggunakan kondom dan disembunyikan di dalam celana dalam pelaku.

Dari hasil pemeriksaan awal, EA mengaku ratusan pil koplo tersebut merupakan pesanan suaminya yang saat ini berstatus sebagai warga binaan Lapas Kelas II B Lumajang dalam perkara narkotika. Suaminya diketahui telah divonis hukuman penjara selama lima tahun.

Petugas mengamankan barang bukti berupa 240 butir pil koplo logo Y dan dua buah kondom.