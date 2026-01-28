Terungkap, Inilah Motif Menantu Perempuan Bunuh Mertua di Blitar

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkap motif menantu perempuan berinisial NV (21) yang tega membunuh mertuanya SP (70) di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

Kalfaris menjelaskan motif utama pembunuhan tersebut dipicu rasa sakit hati yang sudah lama dirasakan tersangka terhadap korban.

“Motifnya adalah rasa sakit hati yang dialami tersangka terhadap mertuanya. Korban kerap melakukan caci maki dan menunjukkan ketidaksukaan kepada tersangka,” ujar Kalfaris, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi pada Senin (26/1) malam, korban dan tersangka sempat terlibat cekcok di dalam rumah.

Korban bahkan mengusir tersangka yang diketahui merupakan warga Kecamatan Sidang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

“Korban sempat mengambil gergaji dan mengacung-acungkan sambil berteriak agar tersangka pergi dari rumah,” katanya.

Situasi tersebut membuat tersangka emosi. NV kemudian mendorong tubuh korban ke dalam kamar hingga terjatuh di atas tempat tidur.

"Pada saat korban jatuh, tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan tangan dan juga bantal. Pada saat itu terjadi, tersangka melihat gunting warna hitam yang berada di kasur korban dan melakukan penusukan," ungkapnya.