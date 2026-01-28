Kasus Pembunuhan di Blitar, Mertua Tewas Ditusuk Menantu

jatim.jpnn.com, BLITAR - Seorang perempuan lanjut usia berinisial SP (70) di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ditemukan tewas dengan luka tusuk. Korban diduga dibunuh oleh menantu perempuannya sendiri.

Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh anak laki-laki korban yang juga merupakan suami terduga pelaku, pada Senin (26/1) malam.

"Pertama yang menemukan korban itu meninggal dunia anak korban. Ini suami dari menantu. Di tubuh korban ditemukan luka tusuk pada bagian leher," kata Rudi, Selasa (27/1).

Mendapat laporan tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kapolres Blitar Kota juga turun langsung ke lokasi untuk memimpin proses penyelidikan.

"Tim dari reskrim yang dipimpin bapak Kapolres (Kapolres Blitar Kota) melaksanakan olah TKP dan melaksanakan pemeriksaan beberapa saksi di sekitar tempat kejadian perkara," ujar Rudi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dugaan pelaku mengarah kepada menantu korban. Usai kejadian, terduga pelaku diketahui melarikan diri ke wilayah Kabupaten Tulungagung.

Polres Blitar Kota kemudian berkoordinasi dengan Polres Tulungagung untuk melacak keberadaan terduga pelaku. Polisi berhasil menemukan yang bersangkutan di salah satu hotel di Tulungagung.

"Dalam hitungan hanya beberapa jam kami menangkap terduga tersangka. Untuk saat ini kami masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan motif dan lain sebagainya. Kemudian kami juga masih akan melaksanakan autopsi," kata Rudi.