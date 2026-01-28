KPK Sita Mercy dan Pajero dari Rumah Rumah Ketua PBSI Kota Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus korupsi dana CSR dan fee proyek yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Selasa (27/1).

Kali ini, giliran sebuah rumah di Jalan Setiaki Nomor 26, Kelurahan Ombo Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun yang digeledah lembaga antirasuah itu.

Rumah pagar putih itu diduga milik Rahma Nuviarini Ketua PBSI Kota Madiun. Rahma diduga ada kaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dengan modus fee pembangunan proyek dan CSR.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor PUPR Madiun Terkait Kasus Maidi

Proses penggeledahan dilakukan sejak sore dan berakhir pukul 21.00 WIB. KPK membawa tiga koper dari proses penggeledahan.

Proses penggeledahan disaksikan oleh Ayah Kandung Rahma Nuviarini, Ispariono. Menurutnya, beberapa dokumen yang dibawa oleh petugas.

Selain dokumen, mobil Pajero dan Mercy yang terparkir di garasi juga ikut disita.

Baca Juga: KPK Geledah Ruko Milik Pihak Swasta Cari Bukti Korupsi untuk Menjerat Maidi

“Dokumen sama mobil. Mobil Pajero sama Mercy (disita). Kalau dokumen apa saya kurang tahu,” jelas Ispariono.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT), di wilayah Kota Madiun, Senin (19/1).