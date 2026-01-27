Fakta Baru Kasus Anak Bunuh Ibu di Ponorogo, Dieksekusi Sabtu Ditemukan Tewas Senin

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Polisi mengungkapkan fakta baru di balik tewasnya Nur Aini (55) wanita yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Nur Aini diduga dibunuh oleh anaknya sendiri berinsial A. Saat ini, polisi masih memburu terduga pelaku.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengungkapkan berdasarkan hasil autopsi terduga pelaku tega menghabisi nyawa ibunya pada Sabtu (24/1) dan ditemukan warga pada Senin (26/1) pagi.

Temuan itu berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan oleh RSUD dr Harjono Ponorogo.

“Dugaan peristiwanya terjadi pada Sabtu (24/1) pagi hingga sore. Kematiannya karena sayatan di leher,” kata Imam, Selasa (27/1).

Imam juga mengungkapkan hasil autopsi menunjukan ditemukan sejumlah luka dan sayatan pada bagian kepala, leher dan tangan korban.

"Di kepala ada sayatan, bekas luka pukulan,di leher ada sayatan, leher sampai putus hampir putus. Mungkin kena pisau atau benda tajam lainnya ya,” katanya.

Dari temuan tersebut, dokter menyimpulkan penyebab kematian korban karena kehabisan darah akibat sayatan di leher.