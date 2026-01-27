Hasil Autopsi Wanita Tewas di Ponorogo, Ada Sayatan di Leher Hampir Putus

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Polisi mengungkapkan hasil autopsi Nur Aini (55) wanita yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Senin (26/1).

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan berdasarkan hasil autopsi ditemukan sejumlah luka dan sayatan pada bagian kepala, leher dan tangan korban.

“Di kepala ada sayatan, bekas luka pukulan,di leher ada sayatan, leher sampai putus hampir putus. Mungkin kena pisau atau benda tajam lainnya ya,” kata Imam, Selasa (27/1).

Dari temuan tersebut, dokter menyimpulkan penyebab kematian korban karena kehabisan darah akibat sayatan di leher.

“Iya luka di leher, kesimpulan dokter luka di leher, kehabisan darah,” jelasnya.

Insiden diduga pembunuhan itu terjadi pada Sabtu (24/1) pagi hingga sore, sebelum akhirnya ditemukan warga pada Senin (26/1).

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan satu persatu bukti yang ditemukan, terduga pelaku pembunuhan terhadap korban adalah anaknya sendiri berinisial A.

“Berdasarkan hasil penyelidikan sampai saat ini. Memang benar dugaan kami pelaku adalah anak korban si A,” katanya.