JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pembunuh Wanita di Ponorogo Teridentifikasi, Jejaknya Terendus hingga Gunung Kidul

Pembunuh Wanita di Ponorogo Teridentifikasi, Jejaknya Terendus hingga Gunung Kidul

Selasa, 27 Januari 2026 – 19:27 WIB
Pembunuh Wanita di Ponorogo Teridentifikasi, Jejaknya Terendus hingga Gunung Kidul - JPNN.com Jatim
Tim Inafis Polres Ponorogo melakukan olah TKP wanita ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Senin (26/1). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sat Reskrim Polres Ponorogo masih memburu pelaku di balik tewasnya Nur Aini di dalam rumahnya Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Senin (26/1). Berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang telah diperiksa. Terduga pelaku pembunuhan terhadap korban adalah anaknya sendiri berinisial A.

Dugaan itu juga dikuatkan dengan keberadaan A yang tidak diketahui hingga saat ini pascakejadian tersebut.

"Dari barang bukti dan keterangan beberapa saksi mengarah ke A,” kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Imam menjelaskan setelah dilakukan pelacakan, posisi terakhir terduga pelaku A berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Keberadaan A diketahui pihak kepolisian setelah terduga pelaku mengunggah sebuah foto yang memberikan sepeda motor dan tas kepada salah satu warga berinsial R.

“Di sana bertemu dengan masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki memberikan sepeda motor, tas, untuk nanti diserahkan kepada pihak kepolisian. Dia menitipkan barang tersebut, sebab akan melakukan perjalanan jauh,” paparnya.

Polisi pun menyita sepeda motor dan tas yang dititipkan ke masyarakat. Tas tersebut berisi  kapak dan kunci gembok ada 2.

Baca Juga:

“Kami mendapatkan barang bukti dari wilayah gunung kidul berupa pisau, kapak mungkin itu yang digunakan pelaku,” tuturnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih berupaya memburu pelaku. Sebab, keberadannya masih ditelusuri.

Polisi identifikasi terduga pelaku pembunuhan terhadap wanita di Ponorogo, sang anak diduga menjadi dalangnya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ponorogo polres ponorogo pembunuhan ponorogo anak bunuh ibu ponorogo anak bunuh ibu kasus pembunuhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU