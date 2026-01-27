Pembunuh Wanita di Ponorogo Teridentifikasi, Jejaknya Terendus hingga Gunung Kidul

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sat Reskrim Polres Ponorogo masih memburu pelaku di balik tewasnya Nur Aini di dalam rumahnya Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Senin (26/1). Berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang telah diperiksa. Terduga pelaku pembunuhan terhadap korban adalah anaknya sendiri berinisial A.

Dugaan itu juga dikuatkan dengan keberadaan A yang tidak diketahui hingga saat ini pascakejadian tersebut.

"Dari barang bukti dan keterangan beberapa saksi mengarah ke A,” kata Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali, Selasa (27/1).

Imam menjelaskan setelah dilakukan pelacakan, posisi terakhir terduga pelaku A berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Keberadaan A diketahui pihak kepolisian setelah terduga pelaku mengunggah sebuah foto yang memberikan sepeda motor dan tas kepada salah satu warga berinsial R.

“Di sana bertemu dengan masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki memberikan sepeda motor, tas, untuk nanti diserahkan kepada pihak kepolisian. Dia menitipkan barang tersebut, sebab akan melakukan perjalanan jauh,” paparnya.

Polisi pun menyita sepeda motor dan tas yang dititipkan ke masyarakat. Tas tersebut berisi kapak dan kunci gembok ada 2.

“Kami mendapatkan barang bukti dari wilayah gunung kidul berupa pisau, kapak mungkin itu yang digunakan pelaku,” tuturnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih berupaya memburu pelaku. Sebab, keberadannya masih ditelusuri.