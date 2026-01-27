JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sopir Bus Harapan Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Beruntun di Kediri

Sopir Bus Harapan Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Beruntun di Kediri

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:00 WIB
Sopir Bus Harapan Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Beruntun di Kediri - JPNN.com Jatim
Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan (kanan) mengecek kondisi sepeda motor yang terlibat kecelakaan beruntun di Kediri, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026). ANTARA/Asmaul

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Sopir bus Harapan Jaya berinisial TH (33) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun melibatkan satu bus, mobil, dan lima sepeda motor di Kota Kediri.

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menggelar perkara atas insiden yang terjadi di Simpang Empat Muning, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, pada Jumat (23/1).

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan mengatakan, dari hasil penyelidikan, TH terbukti lalai saat mengemudi dan membahayakan pengguna jalan lain.

Baca Juga:

"Dari hasil gelar perkara, TH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Tutud, Selasa (27/1).

TH dijerat Pasal 311 ayat 3 dan/atau Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda hingga Rp8 juta.

Meski berstatus tersangka, TH tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di bawah lima tahun. Namun, dia tetap berada dalam pengawasan polisi.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kecelakaan bermula saat bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7662 UT melaju dari arah barat ke timur dan berusaha mendahului kendaraan di depannya.

Namun karena kurang konsentrasi dan gagal mengendalikan kemudi, bus tersebut justru menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah.

Sopir Bus Harapan Jaya ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan beruntun di Kediri yang melibatkan enam kendaraan dan 11 korban.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan beruntun kecelakaan bus kediri kecelakaan bus sopir bus tersangka Bus Harapan Jaya Polres Kediri Kota

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU