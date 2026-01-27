JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Ungkap Motif Penjaga Indekos di Ketintang Surabaya Ditusuk Mantan Kekasihnya

Polisi Ungkap Motif Penjaga Indekos di Ketintang Surabaya Ditusuk Mantan Kekasihnya

Selasa, 27 Januari 2026 – 19:07 WIB
Polisi Ungkap Motif Penjaga Indekos di Ketintang Surabaya Ditusuk Mantan Kekasihnya - JPNN.com Jatim
Ilustrasi penjaga indekos di Ketintang Surabaya ditusuk mantan kekasih. Foto: Ardisa Barack/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolsek Gayungan Kompol Eko Damara Yudha mengungkapkan dugaan motif perempuan berinisial A yang melakukan penusukan terhadap mantan kekasihnya Z, penjaga indekos di Ketintang PTT Gang V, Surabaya.

Eko mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, kasus penusukan tersebut dipicu oleh masalah pribadi.

“Motifnya diduga karena persoalan asmara karena cemburu dan dugaan selingkuh. Hubungan mereka putus nyambung sekitar satu setengah tahun,” kata Eko, Selasa (27/1).

Terduga pelaku saat ini masih berada di Polsek Gayungan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami kasus tersebut sembari menunggu kedatangan keluarga korban yang akan terbang dari Banjarmasin.

“Sementara kami dalami dulu. Proses hukum masih berjalan karena menunggu keluarga korban dan terduga pelaku,” ujarnya.

Selain pelaku dan korban, polisi juga telah memeriksa teman pelaku yang ikut datang ke lokasi sebagai saksi.

Sebelumnya, penjaga indekos berinisial Z di Ketintang PTT Gang V, Surabaya menjadi korban penusukan oleh mantan kekasihnya A pada Minggu (21/1) sekitar pukul 21.00 WIB.

Polisi mengungkap dugaan motif pemuda penjaga indekos di Ketintang Surabaya ditusuk mantan kekasihnya.
