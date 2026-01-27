Penjaga Indekos di Ketintang Surabaya Ditusuk Kekasih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang penjaga indekos berinisial Z (21) di Ketintang PTT Gang V, Surabaya menjadi korban penusukan oleh kekasihnya A (21) pada Senin (26/1) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kapolsek Gayungan Kompol Eko Damara Yudha menjelaskan peristiwa itu bermula saat terduga pelaku datang ke indekos korban pukul 20.40 WIB, dengan maksud menjenguk korban yang sebelumnya mengaku sedang tidak enak badan.

“Sesampainya pelaku di lokasi, korban tidak ditemukan di tempat. Pelaku menanyakan keberadaannya dan mengaku sudah berjalan dengan wanita lain,” jelas Eko, Selasa (27/1).

Baca Juga: Pemuda di Madiun Tewas Ditusuk Saat Pesta Miras pada Malam Tahun Baru

Pelaku kemudian mencari korban dan ketemu di teras indekos tersebut dan terjadilah cekcok antara mereka berdua.

“Di teras indekos itulah terjadi cekcok dan pelaku melakukan penusukan satu kali,” ujarnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka gores sepanjang lima sentimeter di lengan kiri. Luka tersebut bukan akibat tusukan menancap, melainkan sobekan akibat senjata tajam.

Korban kemudian dievakuasi ke RS Bhakti Rahayu untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisinya dalam keadaan sadar dan masih menjalani perawatan hingga benar-benar pulih.

“Masih (dirawat) di RS sampai betul-betul sehat. Kondisi dari awal sadar,” jelas Eko.