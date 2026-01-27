Polisi Cari Keberadaan Anak Kandung Wanita Korban Dugaan Pembunuhan di Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penyelidikan terhadap kasus kematian wanita bernama Nur Aini (55) terus dilakukan secara intensif.

Nur Aini ditemukan tewas di rumahnya Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan sejumlah luka di tubuh.

Kematian korban menyisakan misteri lantaran muncul dugaan dia dibunuh oleh anak kandungnya. Pasalnya, anaknya yang tinggal bersamanya tidak diketahui keberadaannya hingga kini

Dalam kasus tersebut, polisi telah mengamankan sebanyak 23 barang bukti dari lokasi kejadian guna mendukung proses penyidikan.

Imam mengatakan keberadaan anak korban berinisial A menjadi perhatian utama penyidik. Pasalnya, anak korban diketahui tinggal serumah dengan korban dan hingga kini belum ditemukan.

“Anak korban ini nomor teleponnya tidak dapat dihubungi, juga tidak diketahui keberadaannya, tetapi kami belum berani menyimpulkan sebelum ada titik terang, mohon masyarakat bersabar dan tidak berspekulasi,” ungkap Imam, Senin (26/1).

Kabid Humas RSUD dr Harjono Ponorogo Sugianto mengatakan hasil awal autopsi menunjukkan adanya sejumlah luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

“Ditemukan luka di bagian kepala, leher sebelah kiri, tangan kanan dan kiri, serta paha kanan. Selain itu terdapat lebam di beberapa titik,” kata Sugianto.