Polres Gresik Tangkap Terduga Pelaku Begal Payudara, Ternyata

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik menangkap terduga pelaku begal payudara yang terjadi di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo, tepatnya di sekitar Exit Tol Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jumat (23/1).

Pelaku adalah seorang mahasiwa berinisial DWRA (21). Korbannya adalah seorang perempuan berinisial BI (18).

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan insiden itu bermula saat korban mengendarai sepeda motor, tiba-tiba seorang pelaku yang tidak dikenal mendekati korban dengan sepeda motor.

Pelaku kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan langsung melarikan diri. Korban sempat berusaha mengejar, tetapi tidak berhasil karena kondisi lalu lintas yang ramai pada saat itu.

"Menindaklanjuti laporan korban, Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik segera melakukan serangkaian penyelidikan," kata Arya, Senin (26/1).

Selain itu juga melakukan pengumpulan keterangan, penelusuran informasi di lapangan, serta analisa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Pada Jumat (23/1) sekitar pukul 15:00 WIB, Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik bergerak menuju lokasi keberadaan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Setelah dilakukan pemantauan dan pencarian, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di kediamannya tanpa perlawanan.