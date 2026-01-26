JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Baru Menjabat, Kajari Magetan Dezi Setiapermana Ditangkap Kejaksaan Agung

Baru Menjabat, Kajari Magetan Dezi Setiapermana Ditangkap Kejaksaan Agung

Senin, 26 Januari 2026 – 15:03 WIB
Baru Menjabat, Kajari Magetan Dezi Setiapermana Ditangkap Kejaksaan Agung - JPNN.com Jatim
Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magetan Dezi Setiapurnama. Foto: Website Kejari Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magetan Dezi Setiapermana.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Magetan Moh Andy Sofyan membenarkan informasi tersebut. Meski begitu, pelayanan kantor Kejari Kabupaten Magetan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Enggeh (ditangkap), pelayanan masih berjalan normal,” ujar Andy, Senin (26/1).

Baca Juga:

Sebagai gantinya, posisi Kajari dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Farkhan Junaedi. Farkhan sendiri menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Farkhan belum bisa menjelaskan detail perkara terkait Kajari Magetan yang diamankan Kejagung.

“Apa yang dilakukan oleh rekan rekan Kejari Magetan, saya masih dalam tahap konsolidasi internal. Saya belum bisa menyampaikan secara panjang lebar karena perlu memahami apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman di pidana khusus, intelijen, dan bidang lainnya,” jelasnya.

Baca Juga:

Dezi Setiapurnama belum lama mengemban Jabatan Kajari Magetan.

Dia menggantikan Yuana Nurshiyam, yang pindah tugas sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rabu (12/11). (mcr23/jpnn)

Kajari Magetan Dezi Setiapermana ditangkap Kejaksaan Agung, pelayanan publik dipastikan berjalan normal.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan Kajari Magetan Kajari Magetan diamankan Kejagung amankan Kajari Magetan Dezi setiapermana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU