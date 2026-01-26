Wanita 55 Tahun di Ponorogo Ditemukan Tewas dengan Luka di Kepala, Diduga Dibunuh

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Warga Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo digegerkan dengan seorang perempuan bernama Nur Aini (55) yang ditemukan dalam kondisi tewas, Senin (26/1).

Nur Aini ditemukan tak bernyawa pertama kali orang salah satu warga yang berkunjung ke rumah korban. Temuan ini langsung dilaporkan ke aparat kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan tak lama setelah laporan diterima, pihaknya bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Ponorogo kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah luka di bagian kepala korban. Petugas juga mendapati bercak darah pada tisu dan busana yang dikenakan korban,” ujar Imam.

Beberapa barang bukti diamankan antara lain balok kayu, karpet yang kini masih diamankan untuk dilakukan tahap penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk memperjelas kronologi kejadian

Selain itu, polisi juga menemukan fakta korban tinggal serumah dengan anaknya yang berinisial A. Namun, hingga kini keberadaan anak korban tersebut belum diketahui karena nomor telepon tidak dapat dihubungi dan tidak berada di lokasi.

"Total barang bukti yang diamankan ada 23 bukti, untuk yang lain mohon bersabar," jelasnya.

Kini, jenazah korban telah dibawa ke kamar mayat RSUD dr. Harjono untuk proses autopsi. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menganalisis barang bukti yang telah diamankan. (mcr23/jpnn)