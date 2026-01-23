Pria di Lamongan Ditemukan Tewas, Diduga Dibunuh Ayahnya Saat Tidur

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria berinisial S (56) warga Desa Sidogembol, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya, Jumat (23/1) pagi.

S diduga dibunuh ayah kandungnya berinisial SM (76) menggunakan tabung gas elpiji saat korban sedang tidur.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Hamzaid menjelaskan korban pertama kali ditemukan tidak bernyawa oleh istrinya sepulangnya dari pasar.

“Saksi yang baru pulang dari berbelanja di pasar mendapati korban dalam posisi tidur di kursi tengah rumah dengan kepala tertutup bantal,” kata Hamzaid.

Istrinya mencoba membuka bantal yang menutup kepala suaminya dan mendapati kepala korban telah berlumuran darah.

Mengetahui hal itu, istri korban panik dan meminta bantuan warga sekitar untuk segera dibawa ke rumah sakit.

“Dari hasil pengamatan awal, diketahui kepala korban mengalami luka berat yang diduga akibat kekerasan.” ujarnya.

Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa, yang kemudian diteruskan ke Polsek Sukodadi.