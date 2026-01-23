JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Terdakwa Kepemilikan Landak di Madiun Divonis 5 Bulan Penjara, Langsung Bebas Bersyarat

Terdakwa Kepemilikan Landak di Madiun Divonis 5 Bulan Penjara, Langsung Bebas Bersyarat

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:48 WIB
Terdakwa Kepemilikan Landak di Madiun Divonis 5 Bulan Penjara, Langsung Bebas Bersyarat - JPNN.com Jatim
Darwanto, terdakwa kepemilikan enam ekor landak Jawa, salah satu hewan dilindungi mengajukan pledoi atau pembelaan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Darwanto, terdakwa kepemilikan landak Jawa di Kabupaten Madiun divonis lima penjara oleh majelis hakim, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (22/1).

Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan kurungan penjara selama enam bulan, serta denda sebesar Rp1 juta, subsider satu bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Agung Nugroho menjelaskan majelis halim menilai Darwanto dinyatakan bersalah dalam kasus kepemilikan landak Jawa.

Baca Juga:

“Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan,” kata Agung, Jumat (23/1).

Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani hukuman, namun dengan syarat tidak melakukan tindak pidana selama masa satu tahun.

Kemudian, majelis hakim juga telah menetapkan status satwa Landak Jawa dalam putusannya untuk dikembalikan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Dia menambahkan, salah satu pertimbangan yang diuraikan majelis hakim dalam putusannya tersebut berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan.

“Alat berupa jaring yang menjadi sebab awal ditemukannya Landak Jawa oleh terdakwa, ternyata bukan sengaja digunakan terdakwa untuk menangkap satwa tersebut, melainkan menjaga tanamannya dari serangan hama,” imbuhnya.

Pengadilan Negeri Madiun menjatuhi hukuman lima bulan penjara terhadap Darwanto, terdakwa kepemilikan landak Jawa
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   landak jawa kasus landak jawa madiun kepemilikan landak jawa sidang landak jawa Landak Jawa Madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU