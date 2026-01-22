KPK Geledah Rumah Thariq Megah Terkait Kasus Korupsi Wali Kota Nonaktif Maidi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah di Jalan Tanjung Manis Gang 14, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kamis (22/1).

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan seusai Thariq ditetapkan tersangka korupsi fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya, atau gratifikasi bersama Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 09.30 WIB dan tuntas pukul 16.30 WIB. Hasilnya, penyidik membawa sebuah koper berwarna hitam, dan satu kardus air mineral, yang diduga berisi barang bukti tambahan.

Proses penggeledahan rumah Thariq ternyata menyita perhatian warga sekitar. Satu persatu masyarakat bergegas keluar rumah. Bahkan mereka duduk di depan rumah masing masing, sembari menunggu kegiatan tersebut selesai.

Ketua RT 7 RW 3 Anang Kristianto mengaku dipanggil sebagai saksi. Hal ini bertujuan agar kegiatan para penyidik diketahui oleh pimpinan setempat.

“Saya dipanggil sebagai saksi. Ada istri Pak Thariq tadi sama pembantu di dalam rumah,” ujar Anang.

Anang mengaku hanya duduk menyaksikan pemeriksaan. Dia menyebut beberapa berkas, sertifikat, dan uang tunai disita oleh petugas.

“Ada yang dibawa, tetapi persisnya kurang tahu. Banyak berkas, sertifikat, uang tunai nominalnya kurang tahu. Mata uang rupiah pecahan Rp100 ribu,” tuturnya.