Pria di Bangkalan Luka Serius Diduga Dianiaya Dua Teman Satu Indekos

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Seorang pria berinisial SL (35) penghuni rumah indekos di Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami luka serius yang diduga dilakukan dua penghuni indekos lainnya, Selasa (20/1).

SL diduga dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka serius hingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kejadian itu bermula saat korban cekcok dengan dua penghuni kos lainnya.

“Cekcok mulut yang awalnya diduga sepele itu kemudian berkembang menjadi pertikaian fisik hingga berujung penganiayaan,” kata Agung, Rabu (21/1).

Agung menjelaskan akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh.

“Kalau dilihat secara kasatmata, korban mengalami luka pada bagian tangan dan di kaki yang disebabkan oleh senjata tajam kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Syamrabu Bangkalan,” jelasnya.

Selesai melakukan aksinya, kedua terduga pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran.

“Kedua pelaku melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran tim gabungan Satreskrim Polres Bangkalan dan Unit Reskrim Polsek Tanah Merah,” tutur Agung.