Sodorkan QRIS Warung, Jukir Liar di Tunjungan Ditangkap & Diserahkan ke Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menangkap juru parkir liar yang beroperasi di kawasan Jalan Tunjungan. Pria tersebut diduga menyodorkan QRIS milik warung kepada pengendara mobil saat melakukan pembayaran parkir.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam video itu, tampak seorang pengemudi melakukan pembayaran parkir secara non tunai, namun hasil pemindaian justru tercatat atas nama warung, bukan sebagai pembayaran resmi parkir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti. Petugas Dishub segera melakukan penelusuran di lokasi dan menemukan orang yang dimaksud.

“Kami langsung mencari yang bersangkutan. Nah, ternyata yang bersangkutan itu bukan jukir, petugas parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dibuktikan dengan tidak memiliki kartu tanda anggota tugas parkir atau jukir gitu,” ujar Trio saat dikonfirmasi, Senin (19/1).

Saat dimintai keterangan, pria tersebut mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul barcode QRIS yang digunakannya. Dishub Surabaya memastikan pria itu bukan petugas resmi dan kasus tersebut akan diproses lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

“Saya enggak tahu. Dengan dasar apa, alasannya apa, saya tidak tahu, tetapi yang jelas kalau itu benar, akan kami serahkan ke Polrestabes Surabaya. Satu orang, kemarin sudah tertangkap orangnya, Hari ini kami serahkan ke Polres. Orangnya sudah di sana,” jelas Trio.

Sebagai langkah pencegahan, Dishub Surabaya akan memperketat pengawasan di titik-titik parkir strategis, khususnya di kawasan pusat kota. Salah satu upaya yang segera diterapkan adalah optimalisasi sistem parkir non tunai yang hanya dijalankan oleh juru parkir resmi.

Ke depan, juru parkir resmi akan dilengkapi rompi dan sistem pembayaran nontunai yang terverifikasi. Penerapan sistem ini ditargetkan mulai berjalan secara bertahap di sejumlah lokasi.