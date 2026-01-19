Profil Maidi, Wali Kota Madiun Dua Periode yang Terjaring OTT KPK

jatim.jpnn.com, MADIUN - Wali Kota Maidi merupakan sosok politikus lokal yang namanya cukup dikenal dalam dinamika pemerintahan Kota Madiun. Karier birokrasi yang panjang mengantarkannya ke panggung politik elektoral hingga akhirnya dipercaya masyarakat memimpin Kota Madiun selama dua periode.

Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi dikenal sebagai birokrat. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun, posisi strategis yang memperkuat jejaring dan pengaruhnya di lingkungan pemerintahan daerah.

Pengalaman tersebut menjadi modal utama saat dia maju dalam pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, Maidi kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Madiun untuk periode kedua.

Dia menggandeng politisi muda PSI, F Bagus Panuntun, sebagai calon wakil wali kota. Pasangan ini mengusung akronim “Madiun” dan membawa visi pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Langkah politik Maidi pada Pilkada 2024 terbilang kuat. Dia berhasil mengamankan dukungan dari 11 partai politik, mulai dari PSI, NasDem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, hingga PPP.

Dukungan lintas partai ini menjadikannya sebagai pasangan dengan sokongan politik terbesar dalam kontestasi tersebut. Saat mendaftar di KPU Kota Madiun pada Rabu (28/8), Maidi dan F Bagus Panuntun tampil dengan busana berwarna merah muda.

Pilihan warna tersebut disebut Maidi sebagai simbol cinta kepada seluruh warga Kota Madiun, sekaligus penegasan pendekatan politik yang ingin ia bangun di periode kedua kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat kota yang digelar KPU Kota Madiun di Hotel Aston Madiun pada Rabu (4/12), pasangan Maidi–F Bagus Panuntun keluar sebagai pemenang.