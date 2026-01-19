Pembacokan di Wonokusumo Surabaya, Korban Diduga Dikeroyok Lebih dari 5 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pembacokan yang menewaskan seorang pria di Jalan Wonokusumo, Surabaya masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku.

Korban diketahui berinisial UF (32) warga Jalan Kedungmangu, Kenjeran, Surabaya.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan penyelidikan hingga kini masih terus dilakukan oleh penyidik Satreskrim.

"Sat Reskrim sudah melakukan otopsi dan meminta keterangan saksi. Satu saksi dari pihak keluarga korban sudah dimintai keterangan," kata Suroto.

Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian bawah ketiak sebelah kiri.

“Ada luka tusuk di bagian ketiak sebelah kiri,” ujarnya.

Baca Juga: Polisi Periksa Saksi dan CCTV Terkait Pria Bersimbah Darah di Wonokusumo Surabaya

Peristiwa pembacokan tersebut diduga melibatkan lebih dari lima orang pelaku. Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor dikeroyok, lalu ditusuk menggunakan senjata tajam.

Meski terluka, korban sempat melarikan diri dengan sepeda motor bernomor polisi L 5506 DAM meninggalkan lokasi kejadian.