Identitas Korban Terungkap, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Wonokusumo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Misteri penemuan pria tewas bersimbah darah di Jalan Wonokusumo Jaya, Kecamatan Semampir, Surabaya, mulai terungkap. Polisi memastikan korban bernama Umar (34) warga Jalan Kedung Mangu.

Korban diduga kuat menjadi korban pembacokan, sedangkan pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Kapolsek Semampir AKP Herry Iswanto mengatakan laporan penemuan korban diterima polisi sekitar pukul 04.30 WIB, Minggu (18/1), melalui Command Center.

“Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah tergeletak di bahu jalan dalam kondisi bersimbah darah. Setelah dilakukan pengecekan, korban dinyatakan meninggal dunia,” ujar Herry.

Awalnya, korban ditemukan tanpa membawa identitas. Polisi kemudian melakukan identifikasi melalui pencocokan sidik jari serta penelusuran barang bukti di sekitar lokasi kejadian.

Identitas korban akhirnya terungkap setelah polisi melacak nomor polisi sepeda motor yang ditemukan di dekat jasad korban.

“Identitas korban berhasil diketahui dari hasil penelusuran kendaraan yang berada di lokasi kejadian,” jelas Herry.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, korban diduga kuat menjadi korban pembacokan. Polisi menemukan ceceran darah di beberapa titik, yang mengindikasikan korban sempat berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya terjatuh dan meninggal dunia di depan sebuah warung kopi di kawasan Wonokusumo Jaya.