JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Identitas Korban Terungkap, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Wonokusumo Surabaya

Identitas Korban Terungkap, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Wonokusumo Surabaya

Senin, 19 Januari 2026 – 18:00 WIB
Identitas Korban Terungkap, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Wonokusumo Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi pria diduga korban pembacokan ditemukan tewas di di Jalan Wonokusumo Jaya, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Minggu (18/1). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Misteri penemuan pria tewas bersimbah darah di Jalan Wonokusumo Jaya, Kecamatan Semampir, Surabaya, mulai terungkap. Polisi memastikan korban bernama Umar (34) warga Jalan Kedung Mangu.

Korban diduga kuat menjadi korban pembacokan, sedangkan pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Kapolsek Semampir AKP Herry Iswanto mengatakan laporan penemuan korban diterima polisi sekitar pukul 04.30 WIB, Minggu (18/1), melalui Command Center.

Baca Juga:

“Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah tergeletak di bahu jalan dalam kondisi bersimbah darah. Setelah dilakukan pengecekan, korban dinyatakan meninggal dunia,” ujar Herry.

Awalnya, korban ditemukan tanpa membawa identitas. Polisi kemudian melakukan identifikasi melalui pencocokan sidik jari serta penelusuran barang bukti di sekitar lokasi kejadian.

Identitas korban akhirnya terungkap setelah polisi melacak nomor polisi sepeda motor yang ditemukan di dekat jasad korban.

Baca Juga:

“Identitas korban berhasil diketahui dari hasil penelusuran kendaraan yang berada di lokasi kejadian,” jelas Herry.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, korban diduga kuat menjadi korban pembacokan. Polisi menemukan ceceran darah di beberapa titik, yang mengindikasikan korban sempat berusaha menyelamatkan diri sebelum akhirnya terjatuh dan meninggal dunia di depan sebuah warung kopi di kawasan Wonokusumo Jaya.

Polisi mengungkap identitas pria bersimbah darah di Wonokusumo Surabaya. Korban bernama Umar (34) diduga dibacok, pelaku kini dalam pengejaran.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembacokan surabaya pembunuhan surabaya penemuan mayat surabaya pembacokan korban pembacokan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU