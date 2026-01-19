Wali Kota Madiun Terajaring OTT KPK, Diduga Terkait Korupsi CSR

jatim.jpnn.com, MADIUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Madiun Maidi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari hasil OTT tersebut pihaknya telah menangkap 15 orang hingga Senin (19/1). Adapun sembilan di antaranya telah dibawa ke Jakarta.

“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Budi dikonfirmasi.

“Selanjutnya sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Walikota Madiun,” imbuh dia.

Budi mengungkapkan pihaknya juga mengamankan beberapa barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” katanya.

Informasi ini tentu mengejutkan banyak pihak. Sebab, berdasarkan agenda yang disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, Wali Kota Maidi bersama Wakil Wali Kota F Bagus Panuntun, serta Sekda Kota Madiun, dijadwalkan mengikuti apel pagi pada jam 07.00 WIB.

Saat ini, dia telah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.