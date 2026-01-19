JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Periksa Saksi dan CCTV Terkait Pria Bersimbah Darah di Wonokusumo Surabaya

Polisi Periksa Saksi dan CCTV Terkait Pria Bersimbah Darah di Wonokusumo Surabaya

Senin, 19 Januari 2026 – 14:41 WIB
Polisi Periksa Saksi dan CCTV Terkait Pria Bersimbah Darah di Wonokusumo Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi pria diduga korban pembacokan ditemukan tewas di di Jalan Wonokusumo Jaya, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Minggu (18/1). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) terkait penemuan seorang pria bersimbah darah di Pertigaan Wonokusumo, Surabaya, Minggu (18/1) dini hari.

Kapolsek Semampir AKP Herry Iswanto mengatakan laporan penemuan korban diterima sekitar pukul 04.30 WIB.

“Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah tergeletak bersimbah darah. Setelah dilakukan pengecekan, korban diketahui telah meninggal dunia,” ujar Herry saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Menurutnya, sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian mengaku tidak mengetahui peristiwa sebenarnya. Mereka hanya melihat korban sudah dalam kondisi terkapar.

“Saksi-saksi yang kami mintai keterangan mengatakan tidak tahu kejadiannya. Mereka hanya mengetahui korban sudah terkapar,” katanya.

Herry menjelaskan hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Saat ditemukan, korban tidak membawa kartu identitas apa pun.

Baca Juga:

“Korban ditemukan tanpa identitas. Kami akan melakukan pencocokan melalui pengenalan wajah dan sidik jari untuk mengetahui identitasnya,” jelasnya.

Selain mengidentifikasi korban, polisi juga terus melakukan penyelidikan dengan mencari saksi tambahan dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Polisi menyelidiki penemuan pria bersimbah darah di Pertigaan Wonokusumo, Surabaya. Saksi diperiksa dan CCTV ditelusuri, identitas korban masih belum diketahui.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penemuan mayat korban pembacokan polsek semampir mayat tanpa identitas korban pembunuhan pembacokan surabaya penemuan mayat surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU