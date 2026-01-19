Polisi Periksa Saksi dan CCTV Terkait Pria Bersimbah Darah di Wonokusumo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) terkait penemuan seorang pria bersimbah darah di Pertigaan Wonokusumo, Surabaya, Minggu (18/1) dini hari.

Kapolsek Semampir AKP Herry Iswanto mengatakan laporan penemuan korban diterima sekitar pukul 04.30 WIB.

“Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah tergeletak bersimbah darah. Setelah dilakukan pengecekan, korban diketahui telah meninggal dunia,” ujar Herry saat dikonfirmasi.

Menurutnya, sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian mengaku tidak mengetahui peristiwa sebenarnya. Mereka hanya melihat korban sudah dalam kondisi terkapar.

“Saksi-saksi yang kami mintai keterangan mengatakan tidak tahu kejadiannya. Mereka hanya mengetahui korban sudah terkapar,” katanya.

Herry menjelaskan hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Saat ditemukan, korban tidak membawa kartu identitas apa pun.

“Korban ditemukan tanpa identitas. Kami akan melakukan pencocokan melalui pengenalan wajah dan sidik jari untuk mengetahui identitasnya,” jelasnya.

Selain mengidentifikasi korban, polisi juga terus melakukan penyelidikan dengan mencari saksi tambahan dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.