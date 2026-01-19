JPNN.com

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Wonokusumo Surabaya, Diduga Korban Pembacokan

Senin, 19 Januari 2026 – 14:29 WIB
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Wonokusumo Surabaya, Diduga Korban Pembacokan
Petugas gabungan saat mengevakuasi pria diduga korban pembacokan ditemukan tewas di di Jalan Wonokusumo Jaya, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Minggu (18/1). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas diduga akibat pembacokan di Jalan Wonokusumo Jaya, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Minggu (18/1) pagi.

Kepala Bidang Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center pada pukul 05.07 WIB. Petugas gabungan langsung bergerak dan tiba di lokasi sekitar lima menit kemudian.

“Petugas tiba di lokasi pukul 05.12 WIB dengan waktu respons sekitar enam menit,” kata Linda.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban sudah tergeletak di bahu jalan, tepatnya di samping sebuah warung kopi. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.

Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekitar 40 tahun. Hingga saat ini, identitas korban belum diketahui karena tidak ditemukan kartu identitas maupun keterangan dari pihak keluarga.

“Korban berstatus Mr X, tidak ditemukan identitas, dan pihak keluarga juga nihil,” ujarnya.

Selanjutnya, aparat kepolisian dari Inafis Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Jenazah kemudian dievakuasi oleh BPBD Kota Surabaya bersama Dinas Sosial dan dibawa ke Kamar Jenazah RS Bhayangkara menggunakan ambulans Dinas Sosial Kota Surabaya.

Pria tanpa identitas ditemukan tewas diduga menjadi korban pembacokan di di Jalan Wonokusumo, Kota Surabaya.
