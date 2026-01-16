Polres Madiun Beri Penjelasan Soal Oknum Polisi Terlibat Peredaran Narkoba

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota angkat bicara terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggotanya dalam kasus peredaran narkoba. Kasus ini mencuat setelah Satresnarkoba Polres Madiun mengungkap peredaran sabu di wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam pengungkapan awal, polisi mengamankan seorang pria yang kemudian dikembangkan hingga mengarah pada penangkapan seorang anggota Polres Madiun Kota berinisial HD.

Dari tangan HD, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 8,4 gram.

Pengembangan selanjutnya turut menyeret tiga oknum anggota Polres Madiun Kota lainnya. Ketiganya masing-masing berinisial AG berpangkat Iptu, serta DY dan DN berpangkat Aipda.

Kasi Humas Polres Madiun Kota Ipda Aris Yunanda menegaskan penanganan kasus dilakukan secara terpisah antara proses pidana dan penegakan kode etik.

“Untuk proses pidana satu anggota yang tertangkap, ditangani oleh Polres Madiun Kabupaten. Sedangkan untuk pelanggaran etik anggota, ditangani oleh Polres Madiun Kota,” kata Aris, Jumat (16/1).

Dia menambahkan tiga oknum anggota lainnya tidak berkaitan langsung dengan penangkapan HD. Walakin, pemeriksaan tetap dilakukan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam pemberantasan narkoba.

“Tiga orang yang diduga positif narkoba itu tidak ada kaitannya dengan tertangkapnya satu anggota di Polres Madiun Kabupaten,” ujarnya.