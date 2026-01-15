Kejari Surabaya Tangkap Buron Tersangka Kredit Fiktif Bank Jatim Rp1,3 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap buron tersangka kasus kredit fiktif Bank Jatim Mila Indriani Notowibowo, Selasa (13/1) pukul 21.00 WITA.

Mila ditangkap Banjar Seri Batu, Desa Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana penangkapan Mila dibantu Tim Tabur Gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bali kepala lingkungan dan pecalang desa adat setempat.

“Terpidana dapat ditangakap tanpa perlawanan,” kata Arya, Kamis (15/1).

Arya mengatakan Mila diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tahun 2023 dengan pidana tujuh tahun enam bulan penjara.

Setelah ditangkap, Mila menjalani pemeriksaan medis dan administrasi di Kejati Bali, pada Rabu (14/1).

Baca Juga: Nur Faizin Soroti Aksi Borong Saham Direksi Bank Jatim di Tengah Skandal Kredit Fiktif

“Terpidana diterbangkan ke Surabaya untuk menjalani pidana badan di Lapas Wanita Sukun Malang,” katanya.

Putu menegaskan penangkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam menuntaskan eksekusi putusan pengadilan.