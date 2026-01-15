Begal Todong Benda Mirip Pistol di Gubeng Surabaya, Mahasiswi Jadi Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ??Dua pelaku begal beraksi di Jalan Karang Menjangan, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Rabu (7/1). Dalam aksinya, kedua pelaku diduga menodong korban menggunakan benda mirip pistol.

Korban diketahui seorang mahasiswi Keperawatan salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya berinisial N. Saat kejadian, korban sedang berjalan kaki menuju kamar kos di kawasan Jalan Kedung Tarukan I.

Saat berjalan, korban memegang ponsel sambil membawa tas. Tak berselang lama, dua pria berbaju hitam datang dari arah belakang dengan sepeda motor dan langsung memepet korban.

“Pelaku dua orang. Masih muda mereka. Pelaku naik motor tiba-tiba dari belakang langsung mepet saya,” ujar N, Rabu (14/1).

N menuturkan salah satu pelaku langsung mengintimidasi korban dengan menodongkan benda mirip pistol. Sementara itu, pelaku lainnya memegang tangan korban dan merampas tas serta ponsel.

“Saya diancam, tangan saya dipegang. Tas dan handphone langsung diambil,” ungkapnya.

Beruntung, ponsel korban sempat terjatuh dari tangan pelaku. Kesempatan itu dimanfaatkan N untuk mengambil kembali ponselnya dan melarikan diri.

“Namun, handphone saya malah jatuh dari tangan pelaku. Pas jatuh itu saya ambil langsung dan lari," kata dia.