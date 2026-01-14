JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Diperiksa 4 Jam, Nenek Elina Dicecar 48 Pertanyaan Terkait Kasus Pemalsuan Surat Tanah

Diperiksa 4 Jam, Nenek Elina Dicecar 48 Pertanyaan Terkait Kasus Pemalsuan Surat Tanah

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:32 WIB
Diperiksa 4 Jam, Nenek Elina Dicecar 48 Pertanyaan Terkait Kasus Pemalsuan Surat Tanah - JPNN.com Jatim
Penyidik Unit I Subdit II Ditreskrimum Polda Jatim memeriksa nenek Elina Widjajanti (80) terkait laporannya tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan akta autentik rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan 27, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyidik Unit I Subdit II Ditreskrimum Polda Jatim memeriksa nenek Elina Widjajanti (80) terkait laporannya tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan akta autentik rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwukan 27, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Pantauan JPNN.com, nenek Elina datang bersama kuasa hukumnya Wellem Mintaraja dan timnya. Mereka tiba di kantor Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 10.00 WIB.

Proses pemeriksaan sebagai saksi tuntas pukul 14.10 WIB atau diperiksa selama empat jam.

Baca Juga:

Wellem mengatakan nenek Elina dicecar sebanyak 48 pertanyaan. Materi pertanyaannya terkait asal mula rumah tersebut berdiri, di tempati hingga dirobohkan secara sepihak.

“Iya, tadi terdapat 48 pertanyaan. terus kemudian ada beberapa yang poin-poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, berkaitan sama sejak kapan nenek sama penghuni rumah apa tempat bertempat tinggal di situ, di rumah Kuwukan itu,” kata Wellem ditemui usai pemeriksaan, Rabu (14/1). 

Kemudian, selama di tempati sejak tahun 2011 hingga 2025, apakah ada pihak-pihak yang keberatan atau komplain.

Baca Juga:

“Apakah nenek pernah konfirmasi ke pihak kelurahan. Terus tadi disampaikan tiga kali. September itu dua kali, Oktober satu kali ke pihak kelurahan,” katanya.

Dalam materi pemeriksaan, nenek Elina diminta untuk menjelaskan kepemilikan surat Letter C. Dari yang semula atas nama Elisa Erawati hingga tiba-tiba berganti nama.

Polda Jatim periksa nenek Elina selama 4 jam terkait kasua dugaan pemalsuan surat tanah, dicecar 48 pertanyaan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim nenek elina Nenek Elina diperiksa kasus pemalsuan surat tanah pemalsua surat tanah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU