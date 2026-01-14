Kedai Djakal Magetan Dibobol Maling, Uang Penjualan Rp4 Juta Raib

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Aksi pencurian terjadi di Kedai Djakal yang berlokasi di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan/Kabupaten Magetan, Selasa (13/1). Peristiwa tersebut diduga berlangsung saat kedai dalam kondisi tutup pada dini hari.

Kejadian itu pertama kali diketahui oleh karyawan kedai Adindi (27) saat masuk kerja pada shift pagi sekitar pukul 10.00. Saat tiba di lokasi, dia mendapati jendela kedai dalam keadaan terbuka, kondisi yang tidak biasa.

Merasa curiga, Adindi kemudian mencari kunci untuk memeriksa bagian dalam kedai. Hasil pengecekan menunjukkan gudang serta loker kasir sudah terbuka.

“Waktu datang jendelanya sudah terbuka. Saya lalu cari kunci untuk cek ke dalam, ternyata gudang dan loker kasir sudah terbuka semua,” ujarnya.

Kecurigaan makin kuat ketika Adindi mendapati jaringan Wi-Fi tidak tersambung sehingga CCTV tidak bisa diakses melalui ponsel. Selain itu, kulkas dan freezer diketahui dalam keadaan mati.

Setelah dicek, seluruh saklar listrik di bagian depan kedai ternyata sengaja dimatikan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga hanya mengambil uang tunai hasil penjualan kedai. Uang yang hilang diperkirakan mencapai Rp3,5 juta hingga Rp4 juta.

“Itu uang penjualan dan uang rekapan anak-anak selama sekitar satu minggu,” jelas Adindi.

Sementara itu, barang-barang lain seperti handphone, tabung gas, dan peralatan kedai masih utuh dan tidak ikut raib. Berdasarkan penelusuran pihak kedai, pencurian diperkirakan terjadi sekitar pukul 01.00 hingga 02.00 dini hari, saat kedai sudah tutup.