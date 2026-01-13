Remaja di Magetan Nekat Curi Motor untuk Susul Ibunya di Surabaya

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Remaja laki-laki berinisial F (15) nekat mencuri sepeda motor milik jasa penitipan kendaraan. Bukan untuk dijual, tetapi demi menyusul ibunya di Surabaya.

Aksi pencurian itu terekam di kamera pengawas CCTV di sebuah toko sekaligus jasa penitipan sepeda motor di samping Terminal Bus Maospati. Dalam rekaman, pelaku terlihat beraksi dengan cepat saat pemilik usaha lengah.

Korban Sutikno Sigit (64) tak menyangka F bisa berbuat nekat mencuri motor miliknya, padahal dia sudah menganggap pelaku sebagai anak sendiri.

“Sudah saya anggap anak sendiri, tahu-tahu motornya sudah tidak ada. Setelah saya buka CCTV, ternyata anak itu,” ujar Sutikno.

Selain mencuri motor, korban ternyata juga mengambil uang jasa penitipan kendaraan yang disimpan dalam toples senilai Rp70 ribu. Usai beraksi, dia langsung kabur ke arah barat menuju Kota Magetan.

Sementara itu, Kapolsek Maospati AKP Vista Dwi Pujiningsih menjelaskan berbekam rekaman CCTV, petugas mengidentifikasi pelaku.

Polisi akhirnya menangkap remaja tersebut di wilayah Krian, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (6/1) sekitar pukul 03.30 WIB. Saat ditangkap, pelaku ditemukan tertidur kelelahan di pinggir jalan setelah mengendarai motor curian dari Magetan hingga Sidoarjo.

“Saat korban lengah, pelaku mengambil motor dan uang. Pelaku kami tangkap di Krian dan mengaku mencuri motor untuk menyusul ibunya di Surabaya,” jelas Vista.