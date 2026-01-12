Cemburu, Pria di Tulungagung Bakar Rumah Kekasihnya

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang pria berinisial E (45) diduga sengaja membakar rumah milik kekasihnya sendiri Henik Istianti di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Minggu (11/1). Aksi itu tega dikakukan E karena cemburu buta dengan Henik. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan pihak kepolisian setempat.

Kapolsek Sumbergempol AKP Mohammad Anshori membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Polsek Sumbergempol Polres Tulungagung menangani kasus kebakaran rumah warga yang diduga sengaja dibakar oleh orang lain," kata Anshori, Senin (12/1).

Anshori menjelaskan isiden kebakaran itu terjadu pukul 03.00 WIB. Kobaran api melahap hampir seluruh isi rumah Henik.

"Rumah milik Saudari HI sudah dalam kondisi terbakar hebat dan api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah hingga tidak dapat digunakan lagi," ucapnya.

Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dengan mengerahkan empat unit mobil pemadam.

Tak lama, api dipadamkan sehingga tidak merembet ke bangunan lain maupun menimbulkan gangguan instalasi listrik di sekitar lokasi.

"Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun korban mengalami kerugian materiel yang ditaksir mencapai kurang lebih Rp250 juta," katanya.