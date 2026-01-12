Bobol Warkop di Manukan, Dua Pemuda di Surabaya Babak Belur Dihajar Massa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pemuda asal Jalan Tanjungsari, Surabaya babak belur dihajar massa setelah kepergok membobol warung kopi di Jalan Manukan, Kecamatan Tandes, Selasa (6/1) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Kedua pelaku masing-masing berinisial Adi (18) dan Royi (22). Mereka tertangkap basah saat beraksi di warung kopi milik Agus Fitranto (43) warga Manukan Kasman, Surabaya.

Kapolsek Tandes Kompol Aspul Bhakti mengatakan modus yang digunakan para pelaku adalah merobek terpal penutup warung kopi yang berada di teras rumah korban.

“Warung kopi itu berada di teras rumah korban. Saat kejadian, korban sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara mencurigakan,” kata Aspul Bhakti, Senin (12/1).

Saat terbangun, Agus melihat tiga orang masuk ke dalam warung kopinya. Menyadari warungnya dibobol, korban langsung keluar rumah dan berteriak maling.

Teriakan tersebut memancing perhatian warga sekitar. Dua pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi sasaran amukan massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

“Salah satu warga kemudian menghubungi Call Center 110. Tidak lama kemudian anggota kami datang ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku beserta barang buktinya,” jelas Aspul.

Kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolsek Tandes untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.