JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Bobol Warkop di Manukan, Dua Pemuda di Surabaya Babak Belur Dihajar Massa

Bobol Warkop di Manukan, Dua Pemuda di Surabaya Babak Belur Dihajar Massa

Senin, 12 Januari 2026 – 16:10 WIB
Bobol Warkop di Manukan, Dua Pemuda di Surabaya Babak Belur Dihajar Massa - JPNN.com Jatim
Aksi maling warkop di Surabaya gagal setelah diteriaki pemilik dan ditangkap warga. Foto: Dok. Polsek Tandes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pemuda asal Jalan Tanjungsari, Surabaya babak belur dihajar massa setelah kepergok membobol warung kopi di Jalan Manukan, Kecamatan Tandes, Selasa (6/1) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Kedua pelaku masing-masing berinisial Adi (18) dan Royi (22). Mereka tertangkap basah saat beraksi di warung kopi milik Agus Fitranto (43) warga Manukan Kasman, Surabaya.

Kapolsek Tandes Kompol Aspul Bhakti mengatakan modus yang digunakan para pelaku adalah merobek terpal penutup warung kopi yang berada di teras rumah korban.

Baca Juga:

“Warung kopi itu berada di teras rumah korban. Saat kejadian, korban sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara mencurigakan,” kata Aspul Bhakti, Senin (12/1).

Saat terbangun, Agus melihat tiga orang masuk ke dalam warung kopinya. Menyadari warungnya dibobol, korban langsung keluar rumah dan berteriak maling.

Teriakan tersebut memancing perhatian warga sekitar. Dua pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi sasaran amukan massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Baca Juga:

“Salah satu warga kemudian menghubungi Call Center 110. Tidak lama kemudian anggota kami datang ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku beserta barang buktinya,” jelas Aspul.

Kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolsek Tandes untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dua pemuda babak belur setelah kepergok membobol warung kopi di Tandes Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembobolan warung kopi pembobolan surabaya maling warkop surabaya polsek tandes maling diamuk massa pencurian surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU