JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kurir Sabu-Sabu Asal Madiun Dituntut 17 Tahun Penjara, Barang Bukti Lebih dari 1 Kg

Kurir Sabu-Sabu Asal Madiun Dituntut 17 Tahun Penjara, Barang Bukti Lebih dari 1 Kg

Sabtu, 10 Januari 2026 – 20:42 WIB
Kurir Sabu-Sabu Asal Madiun Dituntut 17 Tahun Penjara, Barang Bukti Lebih dari 1 Kg - JPNN.com Jatim
Satresnarkoba Polres Madiun membekuk seorang peremuan berinisial IIR (41) warga Kelurahan Pandean, Kota Madiun karena diduga menjadi kurir narkoba. Foto: Humas Polres Madiun Kota

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang perempuan berinisial II (41) karyawati swasta asal Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis sabu, dituntut pidana penjara selama 17 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Selasa (6/1).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Agung Nugroho mengatakan tuntutan tersebut diajukan berdasarkan hasil pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Baca Juga:

“Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 17 tahun. Selanjutnya, proses persidangan masih mengikuti ketentuan hukum acara,” ujar Agung, Sabtu (10/1).

Menurut Agung, agenda persidangan berikutnya adalah penyampaian nota pembelaan (pleidoi) dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya.

Setelah itu, jaksa akan memberikan tanggapan atas pembelaan tersebut, yang kemudian dapat ditanggapi kembali oleh terdakwa.

Baca Juga:

“Kesempatan terakhir ada pada terdakwa dan penasihat hukumnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan,” jelasnya.

Agung menjelaskan, berat ringannya tuntutan pidana dalam perkara narkotika merupakan kewenangan penuh penuntut umum, yang didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan, terutama jumlah barang bukti narkotika.

Perempuan asal Kota Madiun dituntut penjara 17 tahun karena menjadi kurir narkoba.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kurir narkoba perempuan kurir narkoba kurir narkoba madiun tuntutan kurir narkoba madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU