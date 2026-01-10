JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kerap Lukai Korban, Jambret Spesialis Ibu-Ibu di Kota Batu Akhirnya Tertangkap

Kerap Lukai Korban, Jambret Spesialis Ibu-Ibu di Kota Batu Akhirnya Tertangkap

Sabtu, 10 Januari 2026 – 19:07 WIB
Kerap Lukai Korban, Jambret Spesialis Ibu-Ibu di Kota Batu Akhirnya Tertangkap - JPNN.com Jatim
Spesialis jambret sadis yang kerap menarget ibu-ibu di wilayah Batu akhirnya ditangkap polisi. Foto: Dok. Polres Batu

jatim.jpnn.com, BATU - Pelarian R (41), spesialis pencurian dengan kekerasan (curas) yang kerap menebar teror terhadap kaum ibu di wilayah hukum Polres Batu, Polda Jawa Timur, akhirnya berakhir.

Pelaku jambret asal Kecamatan Tumpang itu diringkus Tim Buser Sat Reskrim Polres Batu di rumahnya, Dusun Dompyong, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kamis (8/1) dini hari. Penangkapan dilakukan setelah sejumlah aksi kejahatan pelaku terekam kamera CCTV.

Penangkapan R merupakan pengembangan dari kasus penjambretan yang terjadi di kawasan Pasar Baru, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Dalam peristiwa itu, seorang perempuan paruh baya menjadi korban penjambretan saat berjalan sendirian sekitar pukul 05.00 WIB. Kalung dan gelang emas korban dirampas secara paksa oleh tiga pelaku yang beraksi menggunakan sepeda motor.

Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda mengatakan tersangka R dikenal cukup sadis dalam menjalankan aksinya.

“Dalam menjalankan aksinya, tersangka tidak segan melukai korban demi mendapatkan perhiasan emas yang diincar,” kata Huda, Sabtu (10/1).

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan sementara, R mengaku beraksi bersama beberapa rekannya yang kini masih dalam pengejaran polisi.

Dari pengembangan penyidikan, diketahui tersangka bukan pemain baru. Ia tercatat telah beraksi di sedikitnya delapan lokasi berbeda di wilayah Batu dan Malang.

Spesialis jambret sadis yang kerap menarget ibu-ibu di wilayah Batu akhirnya ditangkap polisi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   jambret Polres Batu Jambret ibu-ibu jambret sadis kasus jambret

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU