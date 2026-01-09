JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Gangster di Gresik Lakukan Penganiayaan di 2 Lokasi dalam Sehari, 3 Orang Ditangkap

Gangster di Gresik Lakukan Penganiayaan di 2 Lokasi dalam Sehari, 3 Orang Ditangkap

Jumat, 09 Januari 2026 – 21:20 WIB
Gangster di Gresik Lakukan Penganiayaan di 2 Lokasi dalam Sehari, 3 Orang Ditangkap - JPNN.com Jatim
Polres Gresik mengungkap aksi kekerasan brutal yang dilakukan komplotan gangster dalam satu malam di dua lokasi berbeda. Foto: Humas Polres Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Polres Gresik mengungkap aksi kekerasan brutal yang dilakukan komplotan gangster dalam satu malam di dua lokasi berbeda. Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sementara lima pelaku lainnya masih diburu.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menjelaskan peristiwa terjadi pada, Minggu dini hari, (4/1) Sekitar pukul 01.30 WIB. Sebanyak 20 orang yang mengendarai 12 sepeda motor melakukan konvoi di Jalan Raya Lowayu, Kecamatan Dukun.

Rombongan tersebut membawa senjata tajam berupa celurit panjang yang diseret ke aspal, menimbulkan teror bagi pengguna jalan. Di lokasi pertama, para pelaku mengejar korban bernama Eka Adi Pradana (22) yang sedang berboncengan sepeda motor.

Baca Juga:

“Motor korban ditabrak dari belakang hingga terjatuh. Setelah itu, korban dikeroyok oleh sekitar 10 orang,” kata Rovan, Jumat (9/1).

Salah satu pelaku berinisial IPN, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO), membacok korban di bagian pinggang kiri sebanyak dua kali menggunakan celurit. Tak berhenti di situ, rombongan pelaku kembali melanjutkan aksi ke Kecamatan Panceng.

Sekitar pukul 01.43 WIB, mereka menyerang korban lain, Ahmad Zaki Syariffudin, yang saat itu hendak masuk ke sebuah warung nasi goreng di Dusun Sono, Desa Ketanen.

Baca Juga:

“Korban dikeroyok, dilucuti pakaiannya, serta dirampas sejumlah barang berharga,” jelasnya.

Dalam rangkaian aksi tersebut, para pelaku juga merampas ponsel milik korban dan beberapa saksi di sekitar lokasi. Total kerugian akibat peristiwa itu ditaksir mencapai Rp10 juta.

Tak terima diejek, gangster di Gresik lakukan penganiayaan dan perampasan di dua lokasi dalam sehari.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK Polres Gresik gangster gangster gresik gangster gresik ditangkap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU