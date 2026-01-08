JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Tahap II Kasus Pesta Gay dengan 34 Tersangka

Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Tahap II Kasus Pesta Gay dengan 34 Tersangka

Kamis, 08 Januari 2026 – 18:00 WIB
Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Tahap II Kasus Pesta Gay dengan 34 Tersangka - JPNN.com Jatim
Penyidik Polrestabes Surabaya menyerahkan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II atas 34 tersangka perkara tindak pidana sesama jenis (LGBT) kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, Kamis (8/1). Foto: Dok. Kejari Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyidik Polrestabes Surabaya menyerahkan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II atas 34 tersangka perkara tindak pidana sesama jenis (LGBT) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (8/1).

Kasi Intelejen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan seluruh tersangka akan ditahan di Rutan Kelas I Surabaya sebelum nanti dilimpahkan ke pengadilan untuk persidangan. Dia menjelaskan kasus pesta gay ini diungkap oleh Sat Samapta Polrestabes Surabaya di salah satu hotel di kawasan Ngagel, Surabaya.

“Pada saat dilakukan penangkapan di lokasi diamankan pula alat kontrasepsi, telepon genggam dan alat elektronik lainnya,” kata Putu.

Baca Juga:

Puluhan tersangka itu harus mempertanggung jawabkan perbuatnnya. Mereka disangkakan Pasal 407 KUHP tentang Pornografi atau Pasal 420 KUHP tentang Pencabulan

Diberitakan sebelumnya, dari 34 orang yang tangkap. Satu di antaranya berperan sebagai yang mendanai, dia ialah MR.

Mulanya MR ditawari oleh RK, teman yang dia kenal saat mengikuti kegiatan serupa sebelumnya.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan RK meminta agar MR menjadi pendana dalam kegiatan yang bertajuk 'Siwakan Party 18 Okt 2025'. Tawaran itu disetujui oleh MR.

“MR, memberikan uang sebesar Rp1.780.000 untuk memesan dua kamar serta Rp435.000 untuk membeli perlengkapan pesta yang dibutuhkan,” kata Eddy saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (22/10).

Polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II kasus pesta gay di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kejari Surabaya pesta gay surabaya pelimpahan berkas tahap II kasus gay surabaya kejari surabaya kasus pesta gay

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU