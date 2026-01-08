Traktor Tangan Disperta Sampang Hilang Dicuri, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Aparat kepolisian Polres Sampang mulai menyelidiki kasus pencurian alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor tangan di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta-KP) Pemkab Sampang.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan penyelidikan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan kehilangan aset milik pemerintah daerah tersebut.

"Saat ini kami mulai mengumpulkan barang bukti dan bahan keterangan serta memeriksa kamera pengawas yang ada di kantor Disperta-KP dan yang ada di sekitar lokasi kejadian," ujar Eko, Rabu (7/1).

Ia menjelaskan, traktor tangan yang dilaporkan hilang berjumlah satu unit. Kehilangan itu diketahui pada Minggu, 28 Desember 2025, sekitar pukul 07.36 WIB.

Alsintan tersebut sebelumnya disimpan di area penyimpanan halaman belakang Kantor Disperta-KP Pemkab Sampang.

"Sesuai laporan, penjaga kantor Disperta-KP Deddy kala itu melakukan pengecekan rutin di sekitar lingkungan kantor, dan ia mendapati satu unit traktor yang tersimpan di gudang penyimpanan berkurang, dari sebelumnya 19 unit tinggal 18 unit," jelasnya.

Mengetahui adanya dugaan kehilangan, penjaga kantor kemudian melaporkan kejadian itu kepada salah satu kepala bidang Disperta-KP, Nurudin, sebelum akhirnya dilaporkan secara resmi ke Mapolres Sampang.

Traktor tangan yang hilang diketahui bermerek Quick G 3000 Zeva dengan motor penggerak Kubota RD 85 DI-2S, bernomor rangka A25 08683 dan nomor mesin ASS 0082.