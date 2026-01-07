Siswi SMP di Surabaya Diduga Dilecehkan Saat di Naik Suroboyo Bus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang siswi SMP diduga menjadi korban pelecehan saat naik Suroboyo Bus bersama ibunya, Rabu (7/1). Terduga pelaku pun telah dibawa ke Polsek Genteng.

Saksi kejadian, Ali Falah (58) menceritakan dugaan pelecehan itu diketahui ketika korban dan ibunya turun dari halte bus Jalan Urip Sumoharjo sekitar pukul 15.30 WIB.

Di halte, sang anak ketakutan dan menangis menjadi perhatian warga sekitar. Warga berupaya untuk mendekat dan mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi.

"Benar tadi ada pelecehan siswa SMP di dalam bus, saya lapor ke polisi. Ibu sama anaknya datang, kejadian, cerita anaknya ketakutan bilang ke ibunya habis dilecehkan laki-laki," kata Ali, Rabu (7/1).

Berdasarkan pengakuan korban, dia dilecehkan ketika berdiri di bus. Terduga pelaku menggesekkan kelaminnya ke korban.

"Kata ibunya, anak berdiri, pelaku gesek-gesek (alat kelaminnya), sama-sama berdiri. Korbannya SMP, masih pakai seragam, anaknya terlihat trauma banget," ungkapnya.

Ali menceritakan, terduga pelaku ikut turun di halte yang sama dengan korban. Melihat korban menangis dan ketakutan, akhirnya terduga pelaku lari ke gang dan dikejar warga, karena ibu korban menunjuk dia.

Apesnya, gang tersebut buntu. Terduga pelaku pun tak bisa melawan ketika sudah terkepung warga. Terduga pelaku pun dibawa ke halte dimintai keterangan.