Guru Honorer di Jombang Diduga Cabuli Murid Laki-lakinya Selama Setahun

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Guru honorer SMP Negeri di Kabupaten Jombang berinisial D (24) mendekam di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dia diduga mencabuli murid laki-lakinya sendiri berusia 14 tahun. Mirisnya, perbuatan tidak terpuji itu telah dilakukanya selama satu tahun sejak Agustus 2024 hingga Agustus 2025 di rumahnya.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menjelaskan insdien itu terjadi di rumah pelaku Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

"Peristiwa ini bermula ketika pelaku membuat akun media sosial fiktif dengan identitas perempuan,” kata Dimas, Rabu (7/1).

Pelaku berkenalan dengan korban hinggga terpancing dan mengirim video asusila ke akun tersebut.

"Hal tersebut yang pelaku jadikan alasan ke korban bahwa pelaku dapat membantu korban agar video korban tersebut tidak disebarkan, namun dengan syarat korban harus mau memuaskan pelaku," ucapnya.

Aksi bejat ini akhirnya terbongkar setelah beredar tangkapan layar percakapan tidak pantas antara pelaku dan korban di lingkungan sekolah.

Lalu, pihak keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Polres Jombang pada 18 Desember 2025.