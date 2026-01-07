Viral Video Mesum di Pos Polisi Tulungagung, Sat Lantas Turun Tangan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG -

Sat Lantas Polres Tulungagung menyelidiki video mesum yang viral di media sosial dan diduga memperlihatkan sepasang pria dan perempuan melakukan perbuatan tidak pantas di pos polisi simpang empat Kemuning, Kelurahan Kutoanyar, Kabupaten Tulungagung.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti video tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan.

"Setelah video itu beredar, kami langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat petugas tiba, pos dalam kondisi kosong dan tidak ditemukan siapa pun," kata Taufik, Selasa (7/1).

Dia menyebut dari hasil pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas tidak menemukan barang-barang mencurigakan, termasuk alat kontrasepsi di dalam pos polisi tersebut.

Menurut Taufik, pos polisi simpang empat Kemuning merupakan pos aktif yang biasa digunakan untuk pengaturan lalu lintas, khususnya pada pagi hari dan saat terjadi kepadatan arus kendaraan. Namun, pos tersebut tidak dijaga selama 24 jam.

Kondisi pos yang terbuka dan tidak dilengkapi pintu memungkinkan siapa saja masuk ke dalam area pos saat tidak ada petugas yang berjaga.

"Kami sangat menyayangkan jika fasilitas kepolisian yang masih aktif justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Sat Lantas Polres Tulungagung akan meningkatkan pengawasan di lokasi tersebut, salah satunya dengan menempatkan petugas patroli secara berkala.