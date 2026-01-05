Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Bakal Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (5/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Poncokusumo, Pujon, dan Wajak. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.