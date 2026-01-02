Polisi Temukan Dugaan Upaya Penghilangan Jejak dalam Kasus Penusukan di Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sat Reskrim Polres Madiun Kota menemukan indikasi upaya penghilangan jejak saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus dugaan penusukan seorang pemuda di Kota Madiun, Kamis (1/1).

Dugaan itu muncul setelah polisi mendapati area kejadian dalam kondisi bersih dari bercak darah. Korbannya ialah Verind Wibowo Putra (19) warga Jalan Nitinegoro, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman. Sementara itu, terduga pelaku berinisial MRA (16) remaja yang masih berstatus pelajar SMK di Kota Madiun telah ditangkap.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riadi menjelaskan polisi mendatangi lokasi kejadian di Jalan Jolorante Nomor 8, Kelurahan Josenan, setelah menerima laporan masyarakat.

“Setelah adanya kejadian tersebut pukul 2:30 WIB, ada laporan ke Polres Madiun Kota, petugas melakukan penyelidikan sampai pagi hari,” kata Agus.

Namun, ketika petugas tiba di TKP, kondisi lokasi sudah tidak lagi menunjukkan adanya bercak darah.

“Sudah bersih. Namun, demikian kami dapat mengetahuinya lewat salah satu barang bukti berupa celana,” bebernya.

Dia menambahkan, celana yang dikenakan terduga pelaku diduga juga sempat dibersihkan sebelum petugas mengamankannya.

“Celana yang dipakai terduga pelaku juga dimungkinkan ada bekas darah habis dibersihkan,” ucap Agus.