JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Temukan Dugaan Upaya Penghilangan Jejak dalam Kasus Penusukan di Madiun

Polisi Temukan Dugaan Upaya Penghilangan Jejak dalam Kasus Penusukan di Madiun

Jumat, 02 Januari 2026 – 11:26 WIB
Polisi Temukan Dugaan Upaya Penghilangan Jejak dalam Kasus Penusukan di Madiun - JPNN.com Jatim
Sat Reskrim Polres Madiun Kota saat melakukan olah TKP insiden penusukan yang menewaskan seorang pemuda bernama Verind Wibowo Putra (19). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sat Reskrim Polres Madiun Kota menemukan indikasi upaya penghilangan jejak saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus dugaan penusukan seorang pemuda di Kota Madiun, Kamis (1/1).

Dugaan itu muncul setelah polisi mendapati area kejadian dalam kondisi bersih dari bercak darah. Korbannya ialah Verind Wibowo Putra (19) warga Jalan Nitinegoro, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman. Sementara itu, terduga pelaku berinisial MRA (16) remaja yang masih berstatus pelajar SMK di Kota Madiun telah ditangkap.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riadi menjelaskan polisi mendatangi lokasi kejadian di Jalan Jolorante Nomor 8, Kelurahan Josenan, setelah menerima laporan masyarakat.

Baca Juga:

“Setelah adanya kejadian tersebut pukul 2:30 WIB, ada laporan ke Polres Madiun Kota, petugas melakukan penyelidikan sampai pagi hari,” kata Agus.

Namun, ketika petugas tiba di TKP, kondisi lokasi sudah tidak lagi menunjukkan adanya bercak darah.

“Sudah bersih. Namun, demikian kami dapat mengetahuinya lewat salah satu barang bukti berupa celana,” bebernya.

Baca Juga:

Dia menambahkan, celana yang dikenakan terduga pelaku diduga juga sempat dibersihkan sebelum petugas mengamankannya.

“Celana yang dipakai terduga pelaku juga dimungkinkan ada bekas darah habis dibersihkan,” ucap Agus.

Polisi menemukan kejanggalan saat melakukan olah TKP kasus penusukan pemuda di Madiun.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun penusukan korban penusukan penusukan madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU