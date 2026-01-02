JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Terungkap, Pelaku Penusukan di Madiun Gunakan Pisau Lipat Dibeli Secara Online

Terungkap, Pelaku Penusukan di Madiun Gunakan Pisau Lipat Dibeli Secara Online

Jumat, 02 Januari 2026 – 10:55 WIB
Terungkap, Pelaku Penusukan di Madiun Gunakan Pisau Lipat Dibeli Secara Online - JPNN.com Jatim
Rangkaian peristiwa penusukan yang berujung pada tewasnya Verind Wibowo Putra (19) di Kota Madiun terkuak satu per satu. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Rangkaian peristiwa penusukan yang berujung pada tewasnya Verind Wibowo Putra (19)  di Kota Madiun terus terkuak satu per satu.

Polisi mengungkap senjata yang digunakan terduga pelaku MRA (16) dalam penusukan pada Kamis (1/1) dini hari itu ternyata dibeli secara online. Insiden itu menyebabkan korban bersimbah darah dan mengalami luka serius.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riadi menjelaskan dari pemeriksaan awal, MRA mengaku menggunakan pisau lipat. Pisau itu dibeli sendiri melalui toko online sebelum akhirnya digunakan untuk menyerang korban.

Baca Juga:

“Terduga pelaku mengaku membelinya di toko online,” ujar Agus.

Pisau lipat tersebut sengaja dibawa MRA saat kejadian dan kini telah diamankan polisi sebagai barang bukti.

“Senjata tersebut sudah kami amankan,” kata dia.

Baca Juga:

Sementara itu, penyidik masih menunggu hasil visum dan autopsi dari RSUD dr Soedono untuk memastikan penyebab kematian korban.

“Kami tunggu hasil visum seperti apa untuk mengetahui penyebab kematian korban,” jelas Agus.

Polisi ungkap fakta baru kasus penusukan di Madiun yang sebabkan satu orang meninggal dunia
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun penusukan Kota Madiun insiden penusukan penusukan madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU