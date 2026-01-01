Pemuda di Madiun Tewas Ditusuk Saat Pesta Miras pada Malam Tahun Baru

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang pemuda bernama Verind Wibowo Putra (19) warga Jalan Nitinegoro, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penusukan.

Insiden itu terjadi saat pesta minuman keras pada pergangian tahun yang melibatkan sekelompok remaja di Jalan Jolorante, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun

Polres Madiun Kota telah menangkap terduga pelaku berinisial MRA (16) warga Jalan Setinggil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pelaku diketahui masih berstatus pelajar kelas X di salah satu SMK di Kota Madiun.

Setelah mengamankan pelaku, polisi kembali mendatangi lokasi kejadian di Jalan Jolorante, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, pada Kamis (1/1) sekitar pukul 08.00 WIB.

Di lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang anak yang masih dalam kondisi mabuk dan diduga mengetahui langsung peristiwa penusukan tersebut.

Suasana duka menyelimuti rumah korban. Sejumlah warga dan kerabat tampak berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga.

Ayah korban Dwi Wibowo (42) mengaku terpukul atas kejadian yang menimpa putra keduanya tersebut. Korban merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan baru saja lulus sekolah.

“Kami sekeluarga sangat terpukul atas kejadian ini. Saya berharap pelaku bisa dihukum sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menjadi efek jera, agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Dwi.