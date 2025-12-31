JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polda Jatim Tangkap Pelaku Ketiga Kasus Pengusiran Nenek Elina

Polda Jatim Tangkap Pelaku Ketiga Kasus Pengusiran Nenek Elina

Rabu, 31 Desember 2025 – 15:33 WIB
Polda Jatim Tangkap Pelaku Ketiga Kasus Pengusiran Nenek Elina - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast (kiri). Foto: Dok. Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur kembali menangkap tersangka ketiga dalam kasus pengusiran dan kekerasan terhadap Nenek Elina Widjajanti (80) dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Dia ialah SY (59) alias Klowor. SY ditangkap di Warkop Jalan Bintang Diponggo, Surabaya pada Selasa (30/12) pukul 22.00 WIB.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan dengan ditangkapya SY maka saat ini total pelaku kasus Nenek Elina menjadi tiga orang.

Baca Juga:

“Tadi malam tim penyidik di Reskrim Umum Polda Jawa Timur telah menangkap satu lagi tersangka. Jadi, secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap tiga orang pelaku,” kata Jules, Rabu (31/12).

Jules menjelaskan peran tersangka ketiga ini adalah turut membantu mengeluarkan nenek Elina dari rumahnya.

Meski sudah ada tiga tersangka, Jules tak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam tindak kejahatan ini.

Baca Juga:

“Kemungkinan besar untuk kasusnya masih berproses akan kami cari secara keseluruhan, pihak-pihak yang terlibat, dan doakan mungkin entah hari ini atau besok barangkali bisa tetap bertambah (tersangka),” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim telah menangkap dua pelaku lebih dulu yakni Samuel dan M Yasin.

Pelaku ketiga kasus kekerasan dan pengusiran Nenek Elina dari rumahnya ditangkap.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim kasus nenek elina nenek elina Viral kasus nenek surabaya tiga pelaku pengusiran nenek

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU