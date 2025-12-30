Nenek di Magetan Jadi Korban Tipu Daya Pencurian Modus Undangan Pengajian

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kasus penipuan dan perampasan dengan sasaran warga lanjut usia kembali terjadi di Magetan. Seorang nenek bernama Sumini (72) kehilangan uang tabungannya setelah dibujuk dua orang tidak dikenal dengan alasan akan diberi undangan pengajian.

Peristiwa itu dialami Sumini pada Rabu pagi (5/12) ketika dia berjalan menuju pasar di kawasan Jalan MT Haryono.

Dalam kondisi seorang diri, dia dihampiri sebuah mobil. Dua pria di dalamnya mengaku hendak mengantarkannya ke rumah seorang ustazah yang dikenalnya.

Tanpa curiga, Sumini menuruti permintaan tersebut. Situasi berubah seketika begitu ia masuk ke dalam kendaraan.

Kedua pria itu merampas uang tunai miliknya yang disimpan di saku lebih dari Rp3 juta sebelum kemudian menurunkannya begitu saja di pinggir jalan.

Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan kedekatan emosional korban dengan sosok yang mereka sebutkan.

“Pelaku menggunakan alasan undangan pengajian dari seorang ustadzah yang dikenal korban. Modus ini dimaksudkan agar korban langsung percaya,” ujarnya, Selasa (30/12).

Kasus ini cepat terungkap berkat kamera CCTV di lokasi tempat korban diturunkan. Mobil yang digunakan terekam jelas sehingga memudahkan tim Satreskrim Polres Magetan menelusuri keberadaan pelaku.